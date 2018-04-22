Экс-киберфутболист "Оренбурга" отобрался на чемпионат РФПЛ

20 апреля состоялся закрытый отборочный турнир чемпионата РФПЛ по FIFA 18 на платформе Play Station 4. Победителем стал Кирилл "Aruhito" Ординарцев, который в прошлом году выступал за футбольный клуб "Оренбург". В финале по сумме трех матчей он обыграл Давлята "ShutRus" Сагитова, представлявшего в декабре "Строгино".

Победителем окрытого отбора на платформе Play Station 4 стал Дмитрий "maarsik" Искра. В финале он выиграл у Артема "Madd20" Калина.

Победители отборочных турниров сыграют на eFootball RFPL Championship с киберспортсменами 16 клубов РФПЛ. Финальная стадия турнира состоится 28 и 29 апреля в Москве. Два победителя турнира получат путевки на отборочный турнир ЧМ.

"Локомотив", "Спартак" и ЦСКА сыграют на Play Station 4, "Зенит" и "Динамо" – на Xbox One //

РФПЛ проведет собственный чемпионат по FIFA 18