EA Sports потролила Батшуайи

Компания EA Sports, являющаяся разработчиком нового футбольного симулятора FIFA 18, потролила нападающего "Челси" Миши Батшуайи. На прошлой неделе бельгиец выразил недовольство своими показателями в новой игре. Между игроком и EA Sports в Твиттере произошла словестная перепалка. Сегодня же разработчик FIFA 18 опубликовал специальную карточку игрока с общим рейтингом 99 OVR (OVR общий рейтинг игрока. Максимальный 99. - Прим. "СЭ") и написал: "Справедливо?".

Стоит отметить, что свои специальные карточки в режиме Ultimate Team с рейтингом 99 OVR получают все футболисты, играющие в FIFA 18.

Батшуайи не понравились свои показатели в FIFA 18