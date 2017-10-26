Джикия - в десятке восходящих звезд FIFA 18

Популярный портал Squawka составил десятку игроков, которые получили самое большое повышение рейтинга в FIFA 18 по сравнению с FIFA 17. В Топ-10 восходящих звезд вошел защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия. В прошлой части футбольного симулятора 23-летний россиянин имел серебряную карточку с общим рейтингом 65 OVR, а сейчас у него золотая карточка с рейтингом 75 OVR.

Также в десятку вошли Роберто Гальярдини ("Интер", 61 - 78), Маттейс де Лигт ("Аякс", 63 - 76), Кильян Мбаппе ("ПСЖ", 71 - 83), Люка Тузар ("Лион", 67 - 78), Давинсон Санчес ("Тоттенхэм", 71 - 81), Каспер Дольберг ("Аякс", 68 - 78), Беньямин Хенрикс ("Байер", 65 - 76), Генри Оньекуру ("Андерлехт", 64 - 75), Раул Силва ("Брага", 68 - 78).