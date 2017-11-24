Джикия и Мамин обыграли одноклубников на турнире "Спартака"

Защитники Георгий Джикия и Артем Мамин одержали победу на турнире по FIFA 18 между игроками "Спартака". В финале они разгромили со счетом 5:2 команду, состоящую из вратаря Александра Селихова и защитника Георгия Тигиева. Победители получили кубок и массаж от проигравших.

"Шампанское есть в кубок налить? Нет?" - пошутил после победы Джикия.

Соревнования проходили в режиме "2 на 2", когда за кажду команду играют по два человека. Также в турнире приняли участие еще две пары: Зе Луиш и Квинси Промес, Егор Рудковский и Павел Лелюхин.

Джикия - в десятке восходящих звезд FIFA 18