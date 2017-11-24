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Джикия и Мамин обыграли одноклубников на турнире "Спартака"

Участники турнира "Спартака" по FIFA 18. Фото vk.com/fcsm_official
Участники турнира "Спартака" по FIFA 18. Фото vk.com/fcsm_official
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Защитники Георгий Джикия и Артем Мамин одержали победу на турнире по FIFA 18 между игроками "Спартака". В финале они разгромили со счетом 5:2 команду, состоящую из вратаря Александра Селихова и защитника Георгия Тигиева. Победители получили кубок и массаж от проигравших.

"Шампанское есть в кубок налить? Нет?" - пошутил после победы Джикия.

Соревнования проходили в режиме "2 на 2", когда за кажду команду играют по два человека. Также в турнире приняли участие еще две пары: Зе Луиш и Квинси ПромесЕгор Рудковский и Павел Лелюхин.

Джикия - в десятке восходящих звезд FIFA 18

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Над великими победами время не властно.

22:11