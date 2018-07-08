Дзагоев получил в FIFA 18 карточку лучшего игрока матча Россия - Хорватия

В FIFA 18 в режиме "Чемпионат мира-2018" были добавлены четыре новые MOTM-карточки по итогам вчерашних матчей 1/4 финала мирового первенства. Карточку лучшего игрока с общим рейтингом 84 OVR получил полузащитник сборной России Алан Дзагоев, сделавший голевую передачу во встрече с Хорватией (2:2, пен. - 3:4). Также MOTM-карточки получили хорват Лука Модрич и англичане Джордан Пикфорд и Гарри Магуайр.