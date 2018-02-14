Двукратный чемпион Франции приостановил карьеру из-за недовольства FIFA 18 и болезни матери

Киберфутболист "Дижона" и Team Vitality Корантен "Rocky" Шеврен объявил о приостановке профессиональной карьеры. Двукратный чемпион Франции недоволен большим количеством багов в FIFA 18. Также у него заболела мама.

"Никогда не любил жаловаться, но всегда думал о том, чтобы сделать небольшую паузу в FIFA, считаю, что настал момент. Сейчас только середина квалификации на второй "мейджор", и хотя я очень хорошо иду, я не могу больше найти никакой мотивации, чтобы играть. Заставляю себя играть в FIFA 18 с момента выхода игры, даже задавался вопросом, как могу провести в ней 5 месяцев, с самого начала я надеялся, что выйдут патчи, который исправят некоторые недостатки, которых в игре слишком много, но в итоге все становилось еще хуже и хуже. У меня складывалось впечатление, что я играю в игру, в которой не контролирую ничего, что происходит в моих матчах. Я не буду перечислять все проблемы, иначе это будет слишком долго. Чрезвычайно уважаю всех других профессионалов, которые, как и я, ненавидят эту игру, но находят мотивацию играть в это.

Думаю, что самое лучшее для меня на данный момент - хороший перерыв на несколько недель или месяцев, даже если придется пропустить "мейджор", но все дошло до того, что у меня действительно нет сил больше играть в FIFA 18. Останусь за бортом многих турниров, но надеюсь, что этот перерыв послужит мне на пользу. В противном случае, встретимся уже в FIFA 19 c надеждами, что игра будет хотя бы играбельной.

В дополнение ко всему этому, моя мать больна и нуждается в моей помощи, поэтому я предпочитаю вернуться домой и провести время с ней, а не тратить время на эту игру, которую я ненавижу. Думаю, что большая часть вас поймет меня, но не волнуйтесь, все это обязательно будет мотивировать меня еще больше в следующем сезоне, а пока будем бороться за топ-1 в Fortnite (киберспортивная игра. - Прим. "СЭ")", - написал Шеврен в Твиттере.

После публикации сообщения, француз стал получать слова поддержки от других киберфутболистов, в том числе чемпиона мира Спенсер "Gorilla" Илинг. Многие также отметили, что согласны с решением Rocky.