Думбья – в команде недели FIFA 17

Компания EA Sports представила очередную команду недели FIFA 17, которую можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Команда недели 37:

Основной состав – Джо Харт (ВРТ, "Торино", 86) – Лоренци Де Сильвестри (ПЗ, "Торино", 81), Антонио Рюдигер (ПЗ, "Рома", 82), Давиде Сантон (ЛЗ, "Интер", 81) – Огузхан Езякуп (ЦП, "Бешикташ", 84), Франческо Тотти (ЦАП, "Рома", 83), Марек Хамшик (ЦП, "Наполи", 89), Иван Перишич (ЛП, "Интер", 88) – Виктор Васкес (ЦАП, "Торонто", 81), Лоренцо Инсинье (ЛФА, "Наполи", 89) – Сейду Думбья (ФРВ, "Базель", 82);

Запасные – Павел Кишчек (ВРТ, "Кордоба", 74), Майкл Лихи (ЦЗ, "Слиго Роверс", 64), Маркос Акуна (ЛП, "Расинг", 84), Хуан Муньос (ФРВ, "Леванте", 74), Икечукву Уче (ФРВ, "Химнастик", 74), Джовани дос Сантос (ФРВ, "Лос-Анджелес Гэлакси", 82), Грегуар Дефрель (ФРВ, "Сассуоло", 84);

Резервные – Андреа Налини (ЛП, "Кротоне", 64), Александр Гренвальд (ЦП, "Аустрия", 74), Косуке Такетоми (ЛФА, "Касива Рейсол", 72), Эрлинг Кнудтзон (ФРВ, "Лиллестрем", 72), Марку Пайшау (ФРВ, "Легия", 74).