Дортмундская "Боруссия" и "Бавария" посоревновались в пробитии штрафных ударов, как в FIFA 18

Футболисты "Айнтрахта", дортмундской "Боруссии" и "Баварии"​ приняли участие в конкурсе штрафных ударов, которые выполняют игроки FIFA 18 в качестве тренировочных заданий. Первый клуб представляли Талеб Тавата, Бранимир Хргота, Тимоти Чэндлер, Лукас Градецки, Марк Штендера и Шахверди Четин, второй – Марсель Шмельцер, Роман Бюрки, Кристиан Пулишич, Невен Суботич и Махмуд Дахуд, а третий – Кингсли Коман, Франк Рибери, Корантен Толиссо и Никлас Дорш​. "Айнтрахт" набрал 12 000 очков, дортмундская "Боруссия" – 14 400 очков, а "Бавария" – 14 600 очков.

Ранее в данном конкурсе приняли участие футболисты "Вердера" (15 200 очков), "Аугсбурга" (12 600), "Шальке" (13 600), "Гамбурга" (15 400), "Герты" (12 200), "Фрайбурга" (16 000), "Ганновера" (18 600), "Лейпцига" (19 400), "Вольфсбурга" (12 000), "Штутгарта" (21 200), "Кельна" (15 400) и "Хоффенхайма" (15 400). Баллы начисляются по тем же правилам, что и в футбольном симуляторе FIFA 18.

Таким образом, победу в данном конкурсы одержал "Штутгарт".

"Гамбург", "Фрайбург" и "Герта" посоревновались в пробитии штрафных ударов //

"Вердер", "Шальке" и "Аугсбург" посоревновались в пробитии штрафных ударов //

"Ганновер", "Лейпциг" и "Вольфсбург" посоревновались в пробитии штрафных ударов //

"Штутгарт", "Кельн" и "Хоффенхайм" посоревновались в пробитии штрафных ударов //

"Майнц", "Боруссия" М и "Байер" посоревновались в пробитии штрафных ударов