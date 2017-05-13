Дмитрий Лоськов: "Сын великолепно знает европейский футбол благодаря киберспорту"

Легенда "Локо" Дмитрий Лоськов подчеркнул, что его сын увлекается киберфутболом. По словам бывшего полузащитника железнодорожников, парень обрел энциклопедические знания европейского футбола благодаря компьютерной игре.

– Ваш сын, возможно, станет звездой киберфутбола – во всяком случае, в этих кругах о нем говорят именно так. Понимаете, чем он занимается? И удивлены ли популярностью этого занятия?

– Григорий мне иногда говорит – давай, папа, сыграем! Я даже не подхожу, потому что это другой мир. Все должно быть в разумных пределах. Сын играет два часа в день, когда закончилась тренировка и уже сделаны уроки. У них там своя команда, это как увлечение. Почему бы и нет? Но важно, чтобы без фанатизма. Но вот что скажу – знания о футболе, в том числе европейском, у него энциклопедические! Даже я не знаю всех тех игроков, которые сын иногда называет! Притом не только нынешнее поколение, но и ту, прежнюю плеяду футболистов. (Сергей ЕГОРОВ)

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