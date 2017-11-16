"Динамо-Брест": "За 5 лет аудитория киберспорта приблизится к аудитории футбольных болельщиков"

Директор по развитию "Динамо-Брест"​ Виктор Радьков уверен, что интерес к киберфутболу будет расти в геометрической прогрессии. По его словам, в течение 5 лет аудитория любителей FIFA 18 может стать для клубов первостепенной.

– На данный момент мы оцениваем аудиторию киберспорта как вторичную для интересов футбольного клуба, - цитирует onliner.by Радькова. - Но в ближайшие 5 лет, по всем оценкам и прогнозам, эта аудитория приблизится к аудитории футбольных болельщиков. И возможно, из вторичной станет первичной.

Аудитория киберспорта растет в геометрической прогрессии. Ни один топовый европейский футбольный клуб не оставляет этот факт без внимания. "Динамо-Брест" является пионером в развитии киберспорта в Белоруссии и одним из лидеров среди клубов Восточной Европы.

Напомним, вчера белорусский клуб эффектно анонсировал турнир по FIFA 18, на котором собрал игроков из клубов Европы, а также Мухаммеда "MoAubameyang" Харкуа из Германии, являющегося многократным чемпионом своей страны и входящего в Топ-4 мира.

Брестское "Динамо" анонсировало турнир по FIFA 18 откровенным роликом (18+)