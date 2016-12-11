16:27 | КИБЕРСПОРТ — FIFA

Диегу Коста – лучший игрок чемпионата Англии в ноябре по версии FIFA 17

Диегу КОСТА. Фото EA Sports
Диегу КОСТА. Фото EA Sports
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Нападающий "Челси" Диегу Коста признан лучшим игроком ноября чемпионата Англии по версии EA Sports, сообщает пресс-служба компании. Чтобы получить карточку испанца в FIFA 17, необходимо выполнить задание по сборке составов в режиме Squad Building Challenge.

Напомним, в прошлом месяце Диегу Коста провел три матча в премьер-лиге, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Форвард лидирует в гонке бомбардиров чемпионата вместе с Алексисом Санчесом из "Арсенала". В их активе по 11 голов в этом сезоне.

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