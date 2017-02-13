20:02 | КИБЕРСПОРТ — FIFA

Денис Глушаков: "Отношусь к киберспорту нормально"

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков дал интервью киберфутболисту Сергею "Kefir" Никифорову, который представит московский клуб на предстоящем Кубке РФПЛ по киберфутболу в Уфе. Футболист ответил на вопросы Никифорова об отношении к киберспорту.

– В принципе, отношусь к киберспорту нормально, если это сделали видом спорта, – отметил Глушаков. – Я туда не лезу. Есть ребята, которые сидят дома и играют, думаю, у них есть стремление. С другой стороны, есть много детей, которые теперь будет играть в PlayStation, а не на улице.

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