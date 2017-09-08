День с Усэйном Болтом. Видео

Компания Konami, разрабатывающая новый футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2018, опубликовала видео о том, как работала с ямайским спринтером Усэйном Болтом. Бегун появится в PES 2018 в качестве футболиста на позиции левого вингера. Его скорость и ускорение будут самыми высокими в игре.

В видеоролике, который был сегодня опубликован на Youtube-канале игры, рассказывается о том, как записывались рекламные ролики с ямайцем, как программисты копировали движения Болта и его коронное празднование, а также демонстрируется отрывок из игры с новоиспеченным футболистом в главной роли.

Болт получил в PES 2018 общий рейтинг 75 //

Усэйн Болт появится в футбольном симуляторе