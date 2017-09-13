Де Йонг, Лампру и Эйтинг не смогли превзойти Хюнтелара в заданиях из FIFA 17

"Аякс" продолжает проверять, как футболисты клуба справятся с заданиями, которые выполняют игроки FIFA 17 перед началом матчей в качестве разминки. Ранее нападающий Клас-Ян Хюнтелар набрал 16 845 очков по итогам трех испытаний, а затем Давид Нерес попытался побить его рекорд, но смог набрать всего лишь 11 906 очков.

В течение последней недели свои силы также в испытаниях, проверяющих умение принимать мяч и делать точную передачу, точность ударов и навыки пробития штрафных ударов, попробовали вратарь Костас Лампру и полузащитники Карел Эйтинг и Френки де Йонг. Первый набрал 9 310 очков, второй - 13 633, а третий - 12 903. Таким образом, лидером остается Хюнтелар.

Баллы начисляются по тем же правилам, что и в футбольном симуляторе FIFA 17.

Хюнтелар проверил свои навыки на заданиях из FIFA 17 //

​Давид Нерес не смог превзойти Хюнтелара в заданиях из FIFA 17