Де Хеа, Бэйл и Неймар – в команде Андрея "Timon" Гурьева на чемпионате мира. Головин – на скамейке запасных

Криштиану Роналду (99), Гарет Бэйл (91) и Луис Суарес (98) попали в стартовый состав команды киберфутболиста ЦСКА Андрея "Timon" Гурьева на чемпионат мира – FIFA Interactive World Cup 2017. Место в защите заняли виртуальные Давид Луиз (92), Серхио Рамос (96), Даниэль Карвахаль (90) и Маркос Алонсо (85). Вратарем выбран Давид де Хеа (90). В полузащите отыграют Лука Модрич (89), Неймар (94) и Н`Голо Канте (86). Также стоит отметить, что в резерве команды Гурьева находятся игроки ЦСКА Александр Головин, Константин Базелюк, Понтус Вернблум и Кирилл Набабкин.

Согласно регламенту, участники чемпионата мира могут выбрать не более трех игроков с рейтингом 95 и больше, шесть виртуальных футболистов с рейтингом от 90 до 94 и 10 игроков с общим показателем от 80 до 89.

Турнир пройдет с 16 по 18 августа в Лондоне. Призовой фонд первенства составляет 300 тысяч долларов, 200 тысяч достанутся победителю. Встречи проходят в концертном зале "Вестминстер". "Timon" завоевал квоту, заняв первую строчку квалификации в европейском регионе.