Де Брейне, Канте и Модрич - полузащита команды года в FIFA 18

Компания EA Sports объявила тройку полузащитников, которые вошли в символическую сборную 2017 года. Специальные карточки в FIFA 18 получили Н'Голо Канте (ЦП, "Челси", 95), Кевин Де Брейне (ЦП, "Манчестер Сити", 96) и Лука Модрич (ЦП, "Реал", 96).

Напомним, на прошлой неделе проходило голосование по определению команды года, в котором приняли участие известные представители киберфутбольного сообщества, некоторые футболисты и работники компании EA Sports.

Специальные TOTY-карточки полузащитников будут доступных в паках в течение суток, начиная с 21.00 по московскому времени.

Роналду, Месси и Кейн - линия нападения команды года в FIFA 18