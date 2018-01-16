Де Брейне, Канте и Модрич - полузащита команды года в FIFA 18

Компания EA Sports объявила тройку полузащитников, которые вошли в символическую сборную 2017 года. Специальные карточки в FIFA 18 получили Н'Голо Канте (ЦП, "Челси", 95), Кевин Де Брейне (ЦП, "Манчестер Сити", 96) и Лука Модрич (ЦП, "Реал", 96).
Напомним, на прошлой неделе проходило голосование по определению команды года, в котором приняли участие известные представители киберфутбольного сообщества, некоторые футболисты и работники компании EA Sports.
Специальные TOTY-карточки полузащитников будут доступных в паках в течение суток, начиная с 21.00 по московскому времени.
Роналду, Месси и Кейн - линия нападения команды года в FIFA 18
#TOTY Kante, Modric and De Bruyne will be available for 24 hours, starting at 6pm UK! TOTY attackers are out of packs from 6pm UK. https://t.co/8UiqFseWOa pic.twitter.com/LxO1or1JgQ– EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 16 января 2018 г.