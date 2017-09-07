Давид Нерес не смог превзойти Хюнтелара в заданиях из FIFA 17

"Аякс" решил проверить, как футболисты клуба справятся с заданиями, которые выполняют игроки FIFA 17 перед началом матчей в качестве разминки. Первым три испытания прошел нападающий Клас-Ян Хюнтелар и набрал 16 845 очков. Следом побить рекорд голландца вызвался Давид Нерес.

20-летний бразилец в пробитии штрафных ударов набрал 1906 очков, затем добавил в свою копилку 6000 очков за прохождение испытания, в котором нужно принять мяч и отправить его в нужные ворота, а завершил свое выступление конкурсом на точность ударов с использованием катящейся покрышки, в котором набрал 4000 очков. В общей сложности Нерес набрал 11 906 очков и расположился на второй строчке в таблице.

Баллы начисляются по тем же правилам, что и в футбольном симуляторе FIFA 17.