ЦСКА пожелал Андрею "Timon" Гурьеву удачи на чемпионате мира по FIFA 17

ЦСКА на своей официальной странице в Твиттере пожелал своему киберфутболисту Андрею "Timon" Гурьеву удачи в гранд-финале FIFA Interactive World Cup 2017. Россиянин сегодня в 14.30 по московскому времени стартует на турнире матчем против бразильца Энрике "Zezinho23XX" Лемпке.

"Андрей "Timon" Гурьев сегодня проведет первые матчи на чемпионате мира в Лондоне. Удачи!" - говорится в сообщении.