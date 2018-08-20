ЦСКА, "Локомотив" и "Спартак" появятся в FIFA 19

Компания EA Sports, являющаяся разработчиком футбольного симулятора FIFA 19, объявила о заключении партнерских соглашений с тремя российскими клубами. ЦСКА, "Локомотив" и "Спартак" появятся в новом футсиме.

Напомним, российская премьер-лига заключила соглашение с Pro Evolution Soccer 2019, поэтому сыграть сыграть за любую команду РПЛ можно будет только в PES 2019. Чемпионат России будет полностью лицензирован только в этом футсиме.

РПЛ только в PES 2019. Видео //

PES 2019 – единственный симулятор, в котором можно сыграть за любую команду РПЛ