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Черышев получил в FIFA 18 карточку лучшего игрока матча


Вчера, 19 июня, в матче чемпионата мира-2018 сборная России обыграла Египет (3:1). Полузащитник Денис Черышев​ стал автором победного гола. В FIFA 18 в режиме "Чемпионат мира-2018" была добавлена MOTM-карточка 27-летнего россиянина с общим рейтингом 81 OVR.

результаты опроса
62563 чел.
Кто был лидером сборной России в матче ЧМ-2018 с Египтом?
Игорь АКИНФЕЕВ
1.5%
Мариу ФЕРНАНДЕС
7.7%
Илья КУТЕПОВ
0.4%
Сергей ИГНАШЕВИЧ
2.3%
Юрий ЖИРКОВ
2.9%
Юрий ГАЗИНСКИЙ
0.6%
Роман ЗОБНИН
8.0%
Александр САМЕДОВ
5.1%
Александр ГОЛОВИН
11.3%
Денис ЧЕРЫШЕВ
20.4%
Артем ДЗЮБА
38.7%
Далер КУЗЯЕВ
0.3%
Федор СМОЛОВ
0.3%
Федор КУДРЯШОВ
0.5%
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