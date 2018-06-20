Черышев получил в FIFA 18 карточку лучшего игрока матча

Вчера, 19 июня, в матче чемпионата мира-2018 сборная России обыграла Египет (3:1). Полузащитник Денис Черышев стал автором победного гола. В FIFA 18 в режиме "Чемпионат мира-2018" была добавлена MOTM-карточка 27-летнего россиянина с общим рейтингом 81 OVR.
WINNERS! 🙌#MOTM #FUT #WorldCup pic.twitter.com/m1GILGuDiU– EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 19 июня 2018 г.
результаты опроса
62563 чел.
Кто был лидером сборной России в матче ЧМ-2018 с Египтом?
Игорь АКИНФЕЕВ
1.5%
Мариу ФЕРНАНДЕС
7.7%
Илья КУТЕПОВ
0.4%
Сергей ИГНАШЕВИЧ
2.3%
Юрий ЖИРКОВ
2.9%
Юрий ГАЗИНСКИЙ
0.6%
Роман ЗОБНИН
8.0%
Александр САМЕДОВ
5.1%
Александр ГОЛОВИН
11.3%
Денис ЧЕРЫШЕВ
20.4%
Артем ДЗЮБА
38.7%
Далер КУЗЯЕВ
0.3%
Федор СМОЛОВ
0.3%
Федор КУДРЯШОВ
0.5%
Материалы других СМИ