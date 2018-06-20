Черышев получил в FIFA 18 карточку лучшего игрока матча

Вчера, 19 июня, в матче чемпионата мира-2018 сборная России обыграла Египет (3:1). Полузащитник Денис Черышев​ стал автором победного гола. В FIFA 18 в режиме "Чемпионат мира-2018" была добавлена MOTM-карточка 27-летнего россиянина с общим рейтингом 81 OVR.