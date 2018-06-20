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Черышев и Головин - в команде 1-го тура чемпионата мира-2018


Компания EA Sports представила символическую сборную лучших игроков 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2018. Специальные карточки в FIFA 18 в режиме Ultimate Team получили 18 игроков, в том числе полузащитники сборной России Александр Головин и Денис Черышев. Обе карточки имеют рейтинг 87 OVR.

Полностью команда лучших игроков 1-го тура выглядит следующим образом:

Паки с этими карточками будут доступны в течение недели, начиная с 20.00 по московскому времени.

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