Черышев и Головин - в команде 1-го тура чемпионата мира-2018

Компания EA Sports представила символическую сборную лучших игроков 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2018. Специальные карточки в FIFA 18 в режиме Ultimate Team получили 18 игроков, в том числе полузащитники сборной России Александр Головин и Денис Черышев. Обе карточки имеют рейтинг 87 OVR.

Полностью команда лучших игроков 1-го тура выглядит следующим образом:

Here's the first full Team of the Matchday! The squad will be available in-packs only at 6PM UK. Watch @Castro1021 to see them in action! 👉 https://t.co/fJdlVeolTP pic.twitter.com/pf0wAQr1UJ – EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 20 июня 2018 г.

Паки с этими карточками будут доступны в течение недели, начиная с 20.00 по московскому времени.