21:15 28 декабря | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Чемпиону России по FIFA 18 доставили кубок, который он не смог поднять

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Российский футбольный союз (РФС) доставил победителю гранд-финала чемпионата России по FIFA 18 его награду. Кубок весом около 30 килограмм прибыл в Махачкалу и был вручен Хану "hantigr_4" Балабекову, который в финале переиграл Аслана "Unezh" Унежева (3-0). Однако сам 16-летний чемпион поднять посылку не смог, поэтому ему помогал старший брат. Киберфутболист записал видео распаковки трофея и опубликовал его на своем YouTube-канале.

"Анжи" - победитель чемпионата России по FIFA 18

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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rashlim

Сразу видно - спортсмен. Да-да, срочно включайте киберспорт в Олимпиады.

23:28 28 декабря