Чемпиону России по FIFA 18 доставили кубок, который он не смог поднять

Российский футбольный союз (РФС) доставил победителю гранд-финала чемпионата России по FIFA 18 его награду. Кубок весом около 30 килограмм прибыл в Махачкалу и был вручен Хану "hantigr_4" Балабекову, который в финале переиграл Аслана "Unezh" Унежева (3-0). Однако сам 16-летний чемпион поднять посылку не смог, поэтому ему помогал старший брат. Киберфутболист записал видео распаковки трофея и опубликовал его на своем YouTube-канале.

"Анжи" - победитель чемпионата России по FIFA 18