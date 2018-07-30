16:45 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Чемпионат Турции будет лицензирован в PES 2019


Компания Konami объявила, что чемпионат Турции будет полностью лицензирован в новом футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer 2019. Кроме всех команд в игре появится трофей лиги, а также стадион "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу".

"Большой анонс. Турецкая лига будет в PES 2019!" - говорится в сообщении в Твиттере.

Напомним, чемпионат России также будет полностью лицензированным. Ранее было объявлено, что новый футбольный симулятор является единственным местом, в котором можно будет сыграть за любую команду РПЛ.

РПЛ только в PES 2019. Видео //
PES 2019 – единственный симулятор, в котором можно сыграть за любую команду РПЛ 

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