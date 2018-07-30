Чемпионат Турции будет лицензирован в PES 2019

Компания Konami объявила, что чемпионат Турции будет полностью лицензирован в новом футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer 2019. Кроме всех команд в игре появится трофей лиги, а также стадион "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу".

"Большой анонс. Турецкая лига будет в PES 2019!" - говорится в сообщении в Твиттере.

BIG Announcement. The Turkish Süper Lig is coming to #PES2019! 🙌 pic.twitter.com/VXPY8XZtnP – Pro Evolution Soccer (@officialpes) 30 июля 2018 г.

Напомним, чемпионат России также будет полностью лицензированным. Ранее было объявлено, что новый футбольный симулятор является единственным местом, в котором можно будет сыграть за любую команду РПЛ.

РПЛ только в PES 2019. Видео //

PES 2019 – единственный симулятор, в котором можно сыграть за любую команду РПЛ