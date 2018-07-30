Чемпионат Шотландии будет лицензирован в PES 2019

Компания Konami объявила, что чемпионат Шотландии будет полностью лицензирован в новом футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer 2019. В предыдущих частях игр этой серии было всего несколько шотландских клубов.

Ранее сегодня было объявлено, что "Селтик" стал официальным партнером PES 2019.

Just in case you've forgotten, we've already announced that the Ladbrokes Premiership will be fully licensed in #PES2019. :) pic.twitter.com/izIIMWGG75 – Pro Evolution Soccer (@officialpes) 30 июля 2018 г.

Напомним, чемпионат России также будет полностью лицензированным. Ранее было объявлено, что новый футбольный симулятор является единственным местом, в котором можно будет сыграть за любую команду РПЛ.

РПЛ только в PES 2019. Видео //

PES 2019 – единственный симулятор, в котором можно сыграть за любую команду РПЛ