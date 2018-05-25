Чемпионат мира по киберфутболу снова пройдет в Лондоне

Финальная часть чемпионата мира по FIFA снова пройдет в Лондоне, сообщает официальный сайт ФИФА. Соревнование пройдет со 2 по 4 августа. За титул в столице Великобритании будут бороться 32 киберфутболиста. Квалификация намечена на период с 28 мая по 3 июня. В отборочных турнирах примут участие 128 игроков, в том числе россиянин Михаил "Torres" Запорожец.
Информации о призовом фонде пока нет. При этом сообщается, что победитель получит право посетить торжественную церемонию вручения Золотого мяча. Действующим чемпионом является англичанин Спенсер "GORILLA" Илинг, получивший 200 тысяч долларов.
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