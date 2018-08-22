Чемпионат Италии получит высокий уровень детализации в FIFA 19

Компания EA Sports объявила, что чемпионат Италии будет лицензирован в FIFA 19. В новом футбольном симуляторе будет воссоздана атмосфера итальянской лиги, появится больше детально проработанных лиц игроков, а также реалистичное оформление, как на ТВ-трансляциях.

Напомним, что этим летом главное лицо FIFA 19 Криштиану Роналду перебрался из чемпионата Испании в чемпионат Италии, сменив "Реал" на "Ювентус"​. В связи с этим была изменена и обложка футсима.