Чемпионат Италии получит высокий уровень детализации в FIFA 19

Компания EA Sports объявила, что чемпионат Италии будет лицензирован в FIFA 19. В новом футбольном симуляторе будет воссоздана атмосфера итальянской лиги, появится больше детально проработанных лиц игроков, а также реалистичное оформление, как на ТВ-трансляциях.
Напомним, что этим летом главное лицо FIFA 19 Криштиану Роналду перебрался из чемпионата Испании в чемпионат Италии, сменив "Реал" на "Ювентус". В связи с этим была изменена и обложка футсима.
La corsa per lo Scudetto è iniziata: vivi la Serie A TIM in #FIFA19! ⚽ #SerieATIM pic.twitter.com/vcabt3vt4B– EA SPORTS FIFA ITA (@EA_FIFA_Italia) 20 августа 2018 г.
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