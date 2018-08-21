Чемпионат Испании получит высокий уровень детализации в FIFA 19

Компания EA Sports объявила о заключении партнерского соглашения с чемпионатом Испании. В новом футбольном симуляторе FIFA 19 будет воссоздана атмосфера испанского первенства, как ранее это было сделано с английской лигой. В игре появятся 19 стадионов клубов Испании, более 200 детально проработанных лиц игроков, а также реалистичное оформление, как на ТВ-трансляциях.

"FIFA 19 привносит абсолютно новый уровень достоверности в испанскую Ла Лигу, предлагая более глубокое погружение во многие режимы игры от карьеры до "быстрых матчей". Благодаря 16 новым стадионам и большому набору сканов лиц игроков, FIFA 19 идеально подходит для игры командами Ла Лиги", - говорится в сообщении EA Sports.

Стоит отметить, что стадиона "Камп Ноу" в FIFA 19 не будет, так как "Барселона" является эксклюзивным партнером другого футбольного симулятора - Pro Evolution Soccer 2019.