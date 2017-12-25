Чемпион России поссорился с "Анжи", который представлял на турнире

Киберфутболист Хан "hantigr_4" Балабеков после победы в чемпионате России по FIFA 18 остался недоволен тем, что "Анжи"​ на своей странице "В Контакте" озаглавил сообщение о победе киберспортсмена "Анжи" выиграл золото". Официальным игроком махачкалинской команды на чемпионате России был Владислав "Jhonny" Панарин (дошел до 1/16 финала), а Балабекову было предложено выступать в футболке "Анжи" без какого-либо контракта уже после того, как он пробился на турнир через онлайн-отбор.

Тем не менее, после нескольких критических комментариев представители "Анжи" связались с Балабековым и пришли к консенсусу.

"Парни, у меня было недопонимание с "Анжи", так как я представлял на турнире и себя, и клуб, но информация про мое участие появилась только в полуфинале. Мы встретились с главным этой всей движухи в клубе и мне рассказали, почему так получилось. Мы друг друга поняли. Я благодарен клубу за поддержку. Я с малых лет являюсь болельщиком своего родного клуба "Анжи" и желаю ему успехов! Возможно, стану официальным игроком, если условия контракта устроят обе стороны. Удачи нам!" - написал hantigr_4.

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