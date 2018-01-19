Чемпион России по киберфутболу: "Хотелось бы попробовать свои силы в Европе"

Киберфутболист Хан "hantigr_4" Балабеков, одержавший победу в чемпионате России по FIFA 18, признался, что хотел бы выступить на зарубежных турнирах. Также он отметил, что в России хотел бы выступать за Loko eSports несмотря на то, что на российском первенстве представлял "Анжи"​.

– Если у вас все сложится отлично, хотелось бы попробовать свои силы в Европе?

– Да, конечно. Я вообще ни разу не был за границей, Поэтому шанс, например, поехать Мадрид – это не только красивое путешествие, но и нереальный опыт. Ты сооревнуешься с сильнейшими, играешь с киберфутболистами других стран, с другим стилем игры, это очень интересно.

– Какие цели в 2018 году себе ставите?

– Для начала закрепиться в российском топе.

– Каким образом планируете это сделать?

– Думаю, что ближайшие турниры будут важны для этой цели.

– После чемпионата России в некоторых СМИ появилась ваша цитата, о том, что вы хотели бы выступать за киберспортивную команду "Локомотива". Прокомментируйте.

– Мне нравится Москва, а в Москве серьезнее всего к этому делу подходит "Локо".