Чалов включен в новую команду недели в FIFA 18

Компания EA Sports представила 34-ю команду недели FIFA 18, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

В число лучших игроков был включен нападающий ЦСКА Федор Чалов, который в матче 29-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (6:0) забил три гола и сделал две голевы передачи. 20-летний россиянин получил IF-карточку с общим рейтингом 78 OVR (OVR – общий рейтинг игрока. Максимальный 99. – Прим. "СЭ"). Он первый раз в сезоне попал в команду недели.

Полностью 34-я команда недели FIFA 18 выглядит следующим образом:

Основной состав - Янн Зоммер (ВРТ, "Боруссия М", 85), Эктор Бельерин (ПЗ, "Арсенал", 84), Марио Гаспар (ПЗ, "Вильярреал", 84), Салиф Сане (ЦЗ, "Ганновер", 82), Дуглас Коста (ЛП, "Ювентус", 86), Димитри Пайет (ЦАП, "Марсель", 87), Такаси Инуи (ЛП, "Эйбар", 84), Мохамед Эль-Юнусси (ЛП, "Базель", 84), Пьер-Эмерик Обамеянг (ЛФА, "Арсенал", 91), Марио Гомес (ФРВ, "Штутгарт", 86), Бертран Траоре (ФРВ, "Лион", 84);

Запасные - Томас Стракоша (ВРТ, "Лацио", 83), Патрик ван Анхолт (ЛЗ, "Кристал Пэлас", 81), Рафинья (ЦАП, "Интер", 84), Мехди Карсела-Гонсалес (ЦАП, "Стандард", 81), Игнасио Пьятти (ЛФА, "Монреаль", 83), Стевен Бергхейс (ПФА, "Фейеноорд", 84), Энрике Гарсия Кике (ФРВ, "Эйбар", 81);

Резерв - Венсан Ле Гофф (ЛЗ, "Лорьян", 79), Махмуд Трезеге (ЛП, "Касымпаша", 78), Федор Чалов (ФРВ, ЦСКА, 78), Стивен Маклин (ФРВ, "Сент-Джонстон", 76), Мусса Силла (ФРВ, "Монако", 70).

34-я команда недели FIFA 18. Фото EA Sports

Паки с этими карточками будут доступны в течение недели, начиная с 20.00 по московскому времени.

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