Чалханоглу будет изображен на обложке PES 2019 в Турции

Нападающий сборной Турции Хакан Чалханоглу будет изображен на обложке нового футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2019 в своей стране. Турок составит компанию вингеру "Барселоны" Филиппе Коутинью, который ранее стал лицом серии.

Кроме того, Чалханоглу стал новым амбассадором PES 2019. В игре будет создана детальная копия футболиста. Также игрок будет принимать участие в различных рекламных акциях нового футсима.

Also, very happy to announce @hakanc10 as an ambassador. The midfield maestro will appear alongside @Phil_Coutinho on the cover in Turkey. #PES2019 pic.twitter.com/eGAoUWmBGs – Pro Evolution Soccer (@officialpes) 30 июля 2018 г.