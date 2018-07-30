20:45 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Чалханоглу будет изображен на обложке PES 2019 в Турции


Нападающий сборной Турции Хакан Чалханоглу будет изображен на обложке нового футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2019 в своей стране. Турок составит компанию вингеру "Барселоны" Филиппе Коутинью, который ранее стал лицом серии.

Кроме того, Чалханоглу стал новым амбассадором PES 2019. В игре будет создана детальная копия футболиста. Также игрок будет принимать участие в различных рекламных акциях нового футсима.

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Материалы других СМИ