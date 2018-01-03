Бывший игрок "Анжи" включен в команду недели FIFA 18

Компания EA Sports представила шестнадцатую команду недели FIFA 18, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Бывший игрок "Анжи" Виллиан, который забил гол и сделал две голевые передачи в матче "Челси" против "Стоук Сити" (5:0), получил специальную карточку с общим рейтингом 86 OVR (OVR – общий рейтинг игрока. Максимальный 99. – Прим. "СЭ").

Полностью шестнадцатая команда недели FIFA 18 выглядит следующим образом:

Основной состав - Эдерсон (ВРТ, "Манчестер Сити", 85), Деян Ловрен (ЦЗ, "Ливерпуль", 84), Николя Н'Кулу (ЦЗ, "Торино", 82), Натан Аке (ЦЗ, "Борнмут", 81), Поль Погба (ЦП, "Манчестер Юнайтед", 89), Деле Алли (ЦАП, "Тоттенхэм", 86), Джесси Лингард (ЦАП, "Манчестер Юнайтед", 82), Алексис Санчес (ЛН, "Арсенал", 91), Пауло Дибала (ПФА, "Ювентус", 90), Роберту Фирмину (ФРВ, "Ливерпуль", 86), Марко Арнаутович (ФРВ, "Вест Хэм", 86);

Запасные - Маттиа Перин (ВРТ, "Дженоа", 85), Леандер Дендокер (ЦЗ, "Андерлехт", 82), Хосе Искиэрдо (ЛП, "Брайтон", 82), Мартин Брейтуэйт (ЛП, "Мидлсбро", 82), Роберт Снодграсс (ПП, "Астон Вилла", 81), Виллиан (ПФА, "Челси", 86), Фабио Квальярелла (ФРВ, "Сампдория", 82);

Резерв - Дэнни Уилсон (ЦЗ, "Рейнджерс", 77), Адриан Межеевский (ПП, "Сидней", 79), Мостафа Фати (ПП, "Аль-Тавон", 76), Льюис Алессандра (ФРВ, "Ноттс Каунти", 75), Джек Марриотт (ФРВ, "Петерборо", 72).

Паки с этими карточками будут доступны в течение недели, начиная с 21.00 по московскому времени.