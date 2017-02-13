03:29 | КИБЕРСПОРТ — FIFA

"Брондбю" подписал трех киберфутболистов

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Десятикратный чемпион Дании по футболу и шестикратный обладатель кубка страны - клуб "Брондбю" - подписал контракт с тремя киберспортсменами по дисциплине FIFA, сообщает официальный сайт команды. Все три игрока входят в двадцатку сильнейших киберфутболистов Дании. Йеспер Пранг занимает 5-ю строчку рейтинга, а Маркус Йоргенсен и Вали Казми - 9-ю и 14-ю соответственно.

Йоргенсен представит футбольный клуб "Брондбю" на европейской квалификации к турниру FIFA 17 Ultimate Team Championship. Региональный отборы к чемпионату мира пройдут в начале мая в Мадриде.

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Материалы REN-TV

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