"Брондбю" подписал трех киберфутболистов

Десятикратный чемпион Дании по футболу и шестикратный обладатель кубка страны - клуб "Брондбю" - подписал контракт с тремя киберспортсменами по дисциплине FIFA, сообщает официальный сайт команды. Все три игрока входят в двадцатку сильнейших киберфутболистов Дании. Йеспер Пранг занимает 5-ю строчку рейтинга, а Маркус Йоргенсен и Вали Казми - 9-ю и 14-ю соответственно.

Йоргенсен представит футбольный клуб "Брондбю" на европейской квалификации к турниру FIFA 17 Ultimate Team Championship. Региональный отборы к чемпионату мира пройдут в начале мая в Мадриде.