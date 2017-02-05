Британец "Tass" победил киберфутболиста "Шальке" в финале квалификации FIFA 17 Ultimate Team в Париже

Британский киберфутболист Тассал "Tass" Рушан, представляющий команду Hashtag United, стал победителем региональной квалификации чемпионата FIFA 17 Ultimate Team с призовым фондом 100 тысяч долларов. В решающем поединке он нанес поражение немцу Циану "Cihan" Ясарлару из киберспортивного подразделения "Шальке".

По итогам отборочных кроме "Tass" и "Cihan" в финальный турнир прошли Марсель "Marlut" Лутц, Корентин "Vitality_Rockyy" Шеври, Флориан "Monaco_Rayziaah" Маридат, Тимо "ITimox" Зип, Бенедикт "BenediktSaltzer" Зальтцер и Шое "XShellz" Спрингетт.

Примечательно, что одни из главных фаворитов турнира Спенсер "Gorilla" Илинг из Epsilon eSports и Август "Agge" Розенмейер из "ПСЖ" не смогли преодолеть групповую стадию.

Призовой фонд финального турнира FIFA 17 Ultimate Team составит 400 тысяч долларов, сообщает официальный сайт EA Sports. Он пройдет в Берлине 20 мая. В соревновании примут участие 32 лучших игрока Ultimate Team со всего мира. Победитель получит денежный приз в размере 160 тысяч долларов, проигравший финалист – в два раза меньше. Полуфиналистам достанется по 30 тысяч.

Участники финального турнира определятся по итогам региональных отборочных, которые пройдут в Париже (4 февраля), Сиднее (11 февраля), Майами (19 февраля), Ванкувере (8 апреля), Сингапуре (22 апреля) и Мадриде (6 мая).