Болт получил в PES 2018 общий рейтинг 75

Компания Konami, разрабатывающая новый футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2018, на своей странице в Твиттере опубликовала характеристики спринтера Усэйна Болта​. Ямайский бегун будет доступен в игре в качестве футболиста на позиции левого вингера. Общий рейтинг игрока составит 75 OVR (OVR – общий рейтинг игрока. Максимальный – 99. – Прим. "СЭ"). Однако он будет самым быстрым персонажем в PES 2018, так как его показатели скорости и ускорения будут равняться 99.