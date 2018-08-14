18:30 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Более 29 миллионов человек смотрели чемпионат мира по киберфутболу


Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, что чемпионат мира по FIFA 18 установил рекорд по интересу аудитории. Более 29 миллионов просмотров были зафиксированы на всех онлайн-платформах за три дня проведения мероприятия в Лондоне. Это на 400 процентов больше, чем в прошлом году.

 
Чемпион FIFA eWorld Cup.Новый король FIFA: аравиец - чемпион мира по киберфутболу

Пик одновременного просмотра был зафиксирован во время трансляции гранд-финала 4 августа - 322 тысячи зрителей на 12 цифровых платформах, и это без учета данных от 19 ТВ-вещателей события в 60 странах по всему миру.

Трехдневный гранд-финал FIFA eWorld Cup собрал на "О2 Арене" в Лондоне 32 лучших киберфутболистов со всего мира.

Победителем турнира и чемпионом мира стал киберфутболист Team Rogue Мосаад "Msdossary" Альдоссари из Саудовской Аравии. В гранд-финале турнира он переиграл киберфутболиста ПСВ Стефано "StefanoPinna" Пинью. Победитель получил 250 тысяч долларов призовых, кубок и право посетить церемонию награждения лучших игроков 2018 года.

- Финальная стадия FIFA eWorld Cup в этом году стала важной вехой в развитии и продолжении профессионализации киберфутбола, - отметил директор по маркетингу ФИФА Жан-Франсуа Пати. - После перехода на новый формат, успех этого года подчеркнул, что киберфутбол должен взаимодействовать с аудиторией и привлекать как можно больше внимания к развитию футбола по всему миру. Благодаря 400-процентному увеличению числа зрителей, мы с нетерпением ждем нашего постоянного партнерства с EA Sports и ускорения реализации наших программ в следующем году.

Трофей чемпионата мира по киберфутболу. Фото //
Состав победителя второго отборочного турнира ЧМ //
Киберфутболист из Саудовской Аравии выиграл отборочный турнир ЧМ

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