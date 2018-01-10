Бэйл получил в FIFA 18 карточку с рейтингом, как у Роналдо и Анри

Компания EA Sports представила семнадцатую команду недели FIFA 18, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую информ-карточку с общим рейтингом 90 OVR (OVR – общий рейтинг игрока. Максимальный 99. – Прим. "СЭ") получил нападающий "Реала" Гарет Бэйл, который оформил дубль в матче чемпионата Испании с "Сельтой" (2:2). Примечателен тот факт, что карточки с рейтингом 90 OVR в FIFA 18 имеют легендарные игроки Роналдо, Алессандро Дель Пьеро и Тьерри Анри.

Полностью семнадцатая команда недели FIFA 18 выглядит следующим образом:

Основной состав - Иван Пичу Куэльяр (ВРТ, "Леганес", 81), Калиду Кулибали (ЦЗ, "Наполи", 86), Серхи Роберто (ПЗ, "Барселона", 84), Хавьер Эчейта (ЦЗ, "Атлетик", 82), Райан Сессеньон (ЛЗ, "Фулхэм", 81), Ясин Брахими (ЛП, "Порту", 86), Даниэль Васс (ПП, "Сельта", 85), Лука Миливоевич (ЦОП, "Кристал Пэлас", 81), Бас Дост (ФРВ, "Спортинг", 86), Чиро Иммобиле (ФРВ, "Лацио", 86), Гарет Бэйл (ФРВ, "Реал", 90);

Запасные - Матеуш (ВРТ, "Брага", 81), Лоренцо Де Сильвестри (ПЗ, "Торино", 81), Пабло Агилар (ЦЗ, "Тихуана", 81), Педро Обианг (ЦОП, "Вест Хэм", 81), Кристиан Тельо (ЛФА, "Бетис", 81), Николас Кастильо (ФРВ, "УНАМ Пумас", 81), Энди Кэрролл (ФРВ, "Вест Хэм", 82);

Резерв - Анастасиос Бакасетас (ЛФЗ, АЕК, 78), Данилу (ЦП, "Брага", 80), Массимо Кода (ФРВ, "Беневенто", 78), Жорже Джанини Семеду (ПФА, "Сантос Лагуна", 78), Лювио Мемела (ЛФА, "Орландо Пайретс", 74).

Паки с этими карточками будут доступны в течение недели, начиная с 21.00 по московскому времени.

16-я команда недели FIFA 18 // 15-я команда недели FIFA 18

14-я команда недели FIFA 18 // 13-я команда недели FIFA 18