Бэйл получил в FIFA 18 карточку лучшего игрока финала Лиги чемпионов

Компания EA Sports выпустила карточку лучшего игрока финала Лиги чемпионов. За вчерашний поединок "Реал" - "Ливерпуль" (3:1) MOTM-карточку в FIFA 18 получил вингер мадридцев Гарет Бэйл. Валлиец вышел на замену во втором тайме и оформил дубль.

Алан Дзагоев: "Когда увидел гол Бэйла, хотелось сказать: "елки-палки" //

"Реал" – "Ливерпуль": Бэйл – первый игрок в финале еврокубка, который сделал дубль, выйдя на замену //

8,5 Бэйлу за чудо-гол и победу. 2,0 Кариусу за чудовищные ошибки //

"Реал" – "Ливерпуль": Бэйл вывел мадридцев вперед, забив ударом через себя