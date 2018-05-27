Бэйл получил в FIFA 18 карточку лучшего игрока финала Лиги чемпионов

Компания EA Sports выпустила карточку лучшего игрока финала Лиги чемпионов. За вчерашний поединок "Реал" - "Ливерпуль" (3:1) MOTM-карточку в FIFA 18 получил вингер мадридцев Гарет Бэйл. Валлиец вышел на замену во втором тайме и оформил дубль.
Who else? Wow. Live now. #FUT #FIFA18 pic.twitter.com/d8EqQTaXvU– EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 26 мая 2018 г.
Алан Дзагоев: "Когда увидел гол Бэйла, хотелось сказать: "елки-палки" //
"Реал" – "Ливерпуль": Бэйл – первый игрок в финале еврокубка, который сделал дубль, выйдя на замену //
8,5 Бэйлу за чудо-гол и победу. 2,0 Кариусу за чудовищные ошибки //
"Реал" – "Ливерпуль": Бэйл вывел мадридцев вперед, забив ударом через себя
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