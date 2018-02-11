"Бешикташ" подписал киберфутболиста из Германии

"Бешикташ" в конце января объявил о подписании контракта с немецким киберфутболистом Бурханом "BNY_58" Йерли. 19-летний студент из баварского города Пенцберг в декабре выиграл один из турниров виртуальной бундеслиги. Он уже выступил в качестве игрока "Бешикташа" на отборочном турнире чемпионата мира по FIFA 18, прошедшего в Барселоне, и дошел до первого раунда плей-офф на платформе Play Station 4.

- Я невероятно горд, для меня большая честь иметь возможность представлять такой большой и успешный клуб, - отметил Йерли. - Сделаю все возможное, чтобы "Бешикташ" стал одним из лучших клубов в Европе в области киберспорта.

Стоит отметить, что Йерли стал вторым киберфутболистом в структуре турецкого клуба. Ранее "Бешикташ" заключил контракт с Сергеном "Quincy10" Ялчином.