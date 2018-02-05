"Бернли" после ничьей с "Манчестер Сити" включил трех игроков соперника в свой состав в FIFA 18

Футбольный клуб "Бернли" стал очередным участником режима "Битва составов" в FIFA 18. В течение недели игрокам предлагается сыграть с командой, собранной английским клубом, чтобы заработать очки и внутригровую валюту.

"Бордовые" после ничьей с "Манчестер Сити" в матче 26-го тура чемпионата Англии (1:1) включили в свой состав трех игроков "горожан".

Полностью состав "Бернли" выглядит следующим образом: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Кайл Уокер ("Манчестер Сити"), Джон Стоунс ("Манчестер Сити"), Давид Луиз ("Челси"), Дэнни Роуз ("Тоттенхэм"), Лука Модрич ("Реал"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити"), Гарет Бэйл ("Реал"), Эден Азар ("Челси"), Луис Суарес ("Барселона"). Общий рейтинг состава равняется 91 OVR (5 из 5 звезд), а сыгранность – 81 (максимум 100).

Также на скамейке запасных остались Тибо Куртуа ("Челси"), Тоби Алдервейрелд ("Тоттенхэм"), Н'Голо Канте ("Челси"), Филиппе Коутинью ("Барселона"), Алексис Санчес ("Манчестер Юнайтед"), Златан Ибрагимович ("Манчестер Юнайтед"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм").

Ранее игрокам FIFA 18 предлагалось сразиться с составами, собранными Рио Фердинандом, Роналдинью, Пеле, Деле Алли, Томаса Мюллера и других.

Пеле, Мальдини и Месси – в составе Роналдинью в FIFA 18 //

Роналдо, Месси и Роналду – в составе игрока-стримера "Халл Сити" в FIFA 18 //

Пеле включил экс-игрока "Анжи" в свой состав в FIFA 18