Бенжамен Менди: "Создатели FIFA 18, вы вообще не смотрели ТВ последний год?"

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Франции Бенжамен Менди остался недоволен своим рейтингом в FIFA 18. По мнению француза, в компании EA Sports, разрабатывающей новый футбольный симулятор, не смотрели телевизор последний год.
"Ха-ха, EA Sports, вы вообще не смотрели ТВ последний год? 78, реально?!" - написал Менди на своей странице в Твиттере.
Напомним, в FIFA 17 у Менди был общий рейтинг 75 OVR (OVR общий рейтинг игрока. Максимальный 99. - Прим. "СЭ") и имел все показатели ниже, чем в FIFA 18.
Батшуайи не понравились свои показатели в FIFA 18
Ahaha you dont have TV last year @EASPORTSFIFA ?? 78 really ?!! 🤷🏾♂️🤷🏾♂️🤷🏾♂️ pic.twitter.com/SurU939kL4– Benjamin Mendy (@benmendy23) 14 сентября 2017 г.