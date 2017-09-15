Бенжамен Менди: "Создатели FIFA 18, вы вообще не смотрели ТВ последний год?"

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Франции​ Бенжамен Менди остался недоволен своим рейтингом в FIFA 18. По мнению француза, в компании EA Sports, разрабатывающей новый футбольный симулятор, не смотрели телевизор последний год.

"Ха-ха, EA Sports, вы вообще не смотрели ТВ последний год? 78, реально?!" - написал Менди на своей странице в Твиттере.

Напомним, в FIFA 17 у Менди был общий рейтинг 75 OVR (OVR общий рейтинг игрока. Максимальный 99. - Прим. "СЭ") и имел все показатели ниже, чем в FIFA 18.

Батшуайи не понравились свои показатели в FIFA 18