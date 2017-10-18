Бенжамен Менди: "Концовка матча с "Наполи" была как в FIFA 18"

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди сравнил концовку матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Наполи" (2:1) с игрой в режиме Weekend League в футбольном симуляторе FIFA 18. Игроки "горожан" в добавленное время не торопились идти в атаку и держали мяч, ожидая концовки встречи, как любят делать геймеры в киберспортивном режиме игры.

"Добавленное время было, как в FUT Champions, но мы сделали то, что должны были. Отличная работа "Сити", - написал Менди на своей странице в Твиттере.

Трансляция матча "Манчестер Сити" - "Наполи"