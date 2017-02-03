Бенедикт "saLz0r" Зальтцер: "Горжусь, что первым из игроков FIFA подписал контракт с футбольным клубом"

Немецкий киберфутолист Бенедикт "saLz0r" Зальтцер, который примет участие в отборочном турнире чемпионата FIFA 17 ULTIMATE TEAM в Париже, подчеркнул в интервью EA Sports, что его иногда узнают на улице. Он поблагодарил "Вольфсбург", с которым у него заключен контракт.

– Я очень горжусь тем, что стал первым игроком FIFA в истории, подписанным профессиональным клубом, – сказал saLz0r. – Это достижение никто и никогда не превзойдет. Теперь меня все чаще узнают, особенно в Германии. Я несколько раз появлялся на телевидении, и у меня очень часто берут интервью, но поначалу такая публичная жизнь была для меня непривычной. Но я очень рад и горжусь тем, что стал известен и уважаем за то, что изначально было просто моим хобби. И я очень благодарен клубу "Вольфсбург" за доверие.