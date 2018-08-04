Бельгиец и саудовец сыграют в гранд-финале чемпионата мира

В Лондоне состоялись финальные матчи чемпионата мира по киберфутболу на каждой платформе. На Play Station 4 бельгиец Стефано "StefanoPinna" Пинья из ПСВ переиграл датчанина Маркуса "Marcuzo" Йоргенсена из "Манчестер Сити" по сумме двух матчей 4:3 (1:2; 3:1 дополнительное время).

На платформе Xbox One Курт "kurt0411" Фенеч, обыгравший в 1/4 финала действующего чемпиона мира Спенсера "Gorilla" Илинга, проиграл Мосааду "Msdossary" Альдоссари из Саудовской Аравии по сумме двух матчей 8:3 (5:3; 3:0).

Напомним, победитель получит 250 тысяч долларов призовых и звание абсолютного чемпиона мира FIFA 18.