Бекхэм представил новый ролик PES 2019. Видео

Компания Konami выпустила новый ролик, посвященный новому футбольному симулятору Pro Evolution Soccer 2019. Главным героем видео стал экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм, который является официальным лицом игры.

Напомним, ранее стало известно, что в PES 2019 будет полностью лицензирован чемпионат России, а также появятся лиги Аргентины, Бельгии, Португалии, Швейцарии, Шотландии и Дании. Выход игры запланирован на 30 августа этого года.

Бекхэм, Коутинью и Салах – в новом ролике PES 2019 //

РФПЛ появится в PES 2019 //

В PES 2019 появятся чемпионаты Аргентины, Швейцарии, Бельгии и Шотландии