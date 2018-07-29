"Байер" продлил контракт с киберфутболистом

"Байер"​ подписал новый контракт с киберфутболистом Марвином "M4RV" Хинтцем. 22-летний испанец поставил подпись под соглашением, рассчитанным до 2019 года. В августе ему предстоит сыграть на чемпионате мира по FIFA 18.

- Я очень рад продолжать играть за "Байер", - отметил Хинтц. - Чувствую себя как дома и считаю, что здесь лучшие условия для продолжения роста и достижения моих целей. В настоящее время я полностью сосредоточен на чемпионате мира в Лондоне. Хорошо, что я могу на этом турнире выступать в черно-красной футболке.