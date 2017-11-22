Азар, Погба и Адебайор - в новой команде недели FIFA 18

Компания EA Sports представила десятую команду недели FIFA 18, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Полностью десятая команда недели FIFA 18 выглядит следующим образом:

Основной состав - Нету (ВРТ, "Валенсия", 83), Шкодран Мустафи (ЦЗ, "Арсенал", 87), Данте (ЦЗ, "Ницца", 84), Маттейс де Лигт (ЦЗ, "Аякс", 81), Эден Азар (ЦАП, "Челси", 91), Раджа Наингголан (ЦП, "Рома", 87), Артуро Видаль (ЦП, "Бавария", 88), Поль Погба (ЦОП, "Манчестер Юнайтед", 88), Лоренцо Инсинье (ЛФА, "Наполи", 86), Мауро Икарди (ФРВ, "Интер", 87), Макс Крузе (ФРВ, "Вердер", 84);

Запасные - Рон-Роберт Цилер (ВРТ, "Штутгарт", 82), Хавьер Пасторе (ЦП, "ПСЖ", 84), Юнус Малли (ЛП, "Вольфсбург", 82), Гонсало Кастро (ЛП, "Малага", 81), Каллум Уилсон (ФРВ, "Борнмут", 81), Эмманюэль Адебайор (ФРВ, "Истанбул ББ", 82), Раффаэл (ЦН, "Боруссия" М, 84);

Резерв - Джанмарко Феррари (ЦЗ, "Сампдория", 80), Мелеро (ЦП, "Уэска", 78), Крейг Макали-Смит (ПФА, "Уикомб", 72), Дэнни Хилтон (ФРВ, "Лутон Таун", 76), Теему Пукки (ФРВ, "Бреннбю", 78).

Паки с этими карточками будут доступны в течение недели, начиная с 21.00 по московскому времени.