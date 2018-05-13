Азар и Де Брейне - лучшие игроки сборной Бельгии на ЧМ-2018 в FIFA 18

Компания EA Sports опубликовала карточки игроков сборной Бельгии, которые будут добавлены в режиме "Чемпионат мира-2018" в FIFA 18. Лучшими в составе бельгийцев являются Эден Азар и Кевин Де Брейне, имеющие общий рейтинг 90 OVR.

Стоит отметить, что экс-полузащитник "Зенита" Аксель Витсель, играющий ныне в Китае, получил общий рейтинг 83 OVR.

Напомним, обновление, посвященное мировому первенству, будет добавлено в игру в конце мая. В игре появятся все стадионы, на которых будут сыграны матчи ЧМ-2018.