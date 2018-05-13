Азар и Де Брейне - лучшие игроки сборной Бельгии на ЧМ-2018 в FIFA 18

Компания EA Sports опубликовала карточки игроков сборной Бельгии, которые будут добавлены в режиме "Чемпионат мира-2018" в FIFA 18. Лучшими в составе бельгийцев являются Эден Азар и Кевин Де Брейне, имеющие общий рейтинг 90 OVR.
Стоит отметить, что экс-полузащитник "Зенита" Аксель Витсель, играющий ныне в Китае, получил общий рейтинг 83 OVR.
Напомним, обновление, посвященное мировому первенству, будет добавлено в игру в конце мая. В игре появятся все стадионы, на которых будут сыграны матчи ЧМ-2018.
The Red Devils 🇧🇪 enter the #WorldCup with a point to prove. De Bruyne, Hazard and the squad have their ratings revealed 👉 https://t.co/a4jYjOyUGu pic.twitter.com/HxYJLPdhPr– EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 12 мая 2018 г.
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