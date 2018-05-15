21:45 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

"Аякс" обыграл ПСВ в финале киберфутбольного чемпионата Голландии


В пятницу, 11 мая, состоялся финальный матч чемпионата Голландии по киберфутболу. В решающем поединке за титул чемпиона eDivisie столкнулись Дани "Dani" Хагебек из "Аякса" и Али Риза "II_Bruma_II" Айгюн из ПСВ. Киберфутболист амстердамского клуба в упорной борьбе одержал победу, после чего поднял над головой трофей, похожий на тот, что вручают футболистам за победу в футбольном чемпионате Голландии. Также победитель получил путевку на финальный отборочный турнир чемпионата мира по FIFA 18.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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