"Аякс" обыграл ПСВ в финале киберфутбольного чемпионата Голландии

В пятницу, 11 мая, состоялся финальный матч чемпионата Голландии по киберфутболу. В решающем поединке за титул чемпиона eDivisie столкнулись Дани "Dani" Хагебек из "Аякса" и Али Риза "II_Bruma_II" Айгюн из ПСВ. Киберфутболист амстердамского клуба в упорной борьбе одержал победу, после чего поднял над головой трофей, похожий на тот, что вручают футболистам за победу в футбольном чемпионате Голландии. Также победитель получил путевку на финальный отборочный турнир чемпионата мира по FIFA 18.