Август "Agge" Розенмейер: "После подписания контракта с "ПСЖ" моя жизнь круто поменялась"

Игрок "ПСЖ" по дисциплине FIFA 17 Август "Agge" Розенмейер подчеркнул в интервью пресс-службе EA Sports, что подписание контракта с парижским клубом сильно изменило его жизнь. Благодаря игре 20-летний киберспортсмен получил возможность познакомиться с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

– Знакомство с ними – это было чем-то нереальным, чем-то фантастическим", – подчеркнул Розенмейер. – Именно в тот момент я осознал, насколько масштабным явлением стала FIFA, как далеко я зашел с ее помощью – и с тех пор она для меня является чем-то большим, не просто игрой.

Контракт с "ПСЖ"? На меня определенно стала больше внимания обращать пресса, теперь больше людей знает, кто я такой, и теперь для меня открыты многие двери. Если честно, моя жизнь круто поменялась.